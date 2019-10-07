ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ повысил официальный курс евро

Новости » Финансы    07.10.2019 - 18:05
НБУ повысил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожал на 31 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 31 копейку до 27,33 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 октября установлен на таком уровне: 2733,6918 гривны за 100 евро (+31,56 грн).

При этом курс евро на 7 октября составляет 2702,1318 гривны за 100 евро.

НБУ повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 7 октября 2019 года, на наличном рынке курс евро вырос на 24 копейки до 27,65 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,01 (26,80 - 4 октября), продажи - 27,65 (27,41 - 4 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 1 копейку до 27,22 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,17 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,86 гривен за доллар, что на 25 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 октября установлен на таком уровне: 2486,7568 гривен за 100 долларов (+25,5747 гривен).

Курс доллара снизился на межбанке НБУ пояснил ситуацию на валютном рынке
Новости Украины Курс еврокурс НБУКурс гривны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь