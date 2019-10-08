Курс доллара стабилизировался на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит около 24,75 грн

Курс доллара на межбанке в продаже 8 октября 2019 года не изменился - 24,76 гривен за доллар, курс в покупке - 24,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 27,17 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7200 - 24,7600 грн/доллар, евро 27,1796 - 27,2236 грн/евро, российский рубль 0,3807 - 0,3818 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,7300 24,7650 EUR/UAH 27,1362 27,1746 RUB/UAH 0,3785 0,3794

Напомним, 7 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,7200 - 24,7600 грн/доллар, евро 27,1796 - 27,2236 грн/евро, российский рубль 0,3807 - 0,3818 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,70 гривен за доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 октября установлен на таком уровне: 2470,7021 гривен за 100 долларов (-16,0547 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 8 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 13 копеек до 25,04 гривен за доллар, курс евро снизился на 12 копеек до 27,53 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,66 (24,75 - 7 октября), продажи - 25,04 (25,17 - 7 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,00 (27,01 - 7 октября), продажи - 27,53 (27,65 - 7 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,50 - 7 октября), продажи 3,89 (3,89 - 7 октября) грн за 10 рублей.