НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 9 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 19 копійок до 27,14 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 жовтня встановлено на такому рівні: 2714,3133 гривні за 100 євро (-19,3785 грн).

При цьому курс євро на 8 жовтня становить 2733,6918 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня 2019 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 12 копійок до 27,53 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,00 (27,01 - 7 жовтня), продажу - 27,53 (27,65 - 7 жовтня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 5 копійок до 27,17 гривень за євро. Курс покупки становить 27,13 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 9 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,70 гривень за долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 жовтня встановлено на такому рівні: 2470,7021 гривень за 100 доларів (-16,0547 гривень).