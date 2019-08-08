НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 августа 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 15 копеек до 28,33 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 9 августа установлен на таком уровне: 2833,6827 гривны за 100 евро (-14,3528 грн).

При этом курс евро на 8 августа составляет 2848,0355 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 8 августа 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 10 копеек до 28,69 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 27,85 - 28,40 (27,85 - 28,60 - 7 августа), продажи 28,40 - 29,00 (28,58 - 29,14 - 7 августа) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,16 (28,29 - 7 августа), продажи - 28,69 (28,79 - 7 августа) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 28,28 гривен за евро. Курс покупки составляет 28,41 гривен за евро.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 9 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,31 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 августа установлен на таком уровне: 2531,6561 гривен за 100 долларов (-10,7787 гривен).