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Курс доллара немного снизился на межбанке

Новости » Экономика    08.08.2019 - 17:10
Курс доллара немного снизился на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел еще на 6 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 8 августа 2019 года снизился на 6 копеек до 26,27 гривен за доллар, курс в покупке до 25,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 28,28 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,2300 - 25,2700 грн/доллар, евро 28,2475 - 28,2897 грн/евро, российский рубль 0,3868 - 0,3875 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     25,2300      25,2700

EUR/UAH     28,2475      28,2897

RUB/UAH     0,3868        0,3875

Курс доллара немного снизился на межбанке

Напомним, 7 августа 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,2900 - 25,3300 грн/доллар, евро 28,4081 - 28,4531 грн/евро, российский рубль 0,3835 - 0,3863 грн/рубль.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 9 августа 2019 года установил официальный курс на уровне 25,31 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 августа установлен на таком уровне: 2531,6561 гривен за 100 долларов (-10,7787 гривен).

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