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Нацбанк немного понизил курс евро

Новости » Финансы    06.08.2019 - 18:26
Нацбанк немного понизил курс евро
Фото: курс евро немного снизился (Pixabey)

Курс евро снизился до 28,62 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 августа 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил официальный курс евро на 15 копеек - до 28,62 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Сообщается, что официальный курс евро на 7 августа установлен на таком уровне: 2862,7900 гривны за 100 евро (-14,9027 грн). При этом курс евро на 6 августа составлял 2877,6927 гривны за 100 евро.

Нацбанк немного понизил курс евро

 

Напомним, ранее сообщалось, что курс доллара снова перешел к снижению. В частности, Национальный банк Украины на 7 августа 2019 года установил официальный курс доллара на отметке 25,59 гривен за доллар. Это на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. На межбанке доллар стабилизировался после подъема, который демонстрировал со второй половины минувшей недели.

Отметим, сегодня курс доллара немного снизился и на наличном рынке. В обменных пунктах Украины 6 августа курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим банковским днем снизился на 11 копеек - до 25,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки - до 28,87 гривен за евро.

 

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