Доллар и евро снизились на наличном рынке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 13 копеек, евро на 10 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 августа 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 13 копеек до 25,51 гривен за доллар, в покупке на 15 копеек до 25,21 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 28,69 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,00 - 25,40 (25,10 - 25,60 - 7 августа), продажи 25,40 - 25,90 (25,49 - 25,95 - 7 августа) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,21 (25,36 - 7 августа), продажи - 25,51 (25,64 - 7 августа) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,85 - 28,40 (27,85 - 28,60 - 7 августа), продажи 28,40 - 29,00 (28,58 - 29,14 - 7 августа) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,16 (28,29 - 7 августа), продажи - 28,69 (28,79 - 7 августа) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 3,88 (2,50 - 3,90 - 7 августа), продажи 3,88 - 5,00 (3,88 - 5,00 - 7 августа) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,58 (3,59 - 7 августа), продажи 3,99 (4,00 - 7 августа) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,3000 - 25,3400 грн/доллар, евро 28,3790 - 28,4238 грн/евро, российский рубль 0,3881 - 0,3889 грн/рубль.