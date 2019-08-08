НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 9 серпня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 15 копійок до 28,33 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 серпня встановлено на такому рівні: 2833,6827 гривні за 100 євро (-14,3528 грн).

При цьому курс євро на 8 серпня становить 2848,0355 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 8 серпня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 10 копійок до 28,69 гривень за євро. Курс покупки євро складає 27,85 - 28,40 (27,85 - 28,60 - 7 серпня), продажу 28,40 - 29,00 (28,58 - 29,14 - 7 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,16 (28,29 - 7 серпня), продажу - 28,69 (28,79 - 7 серпня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 17 копійок до 28,28 гривень за євро. Курс покупки становить 28,41 гривень за євро.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 9 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,31 гривень за долар, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 серпня встановлено на такому рівні: 2531,6561 гривень за 100 доларів (-10,7787 гривень).