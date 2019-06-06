НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 13 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 13 копеек до 30,18 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 7 июня установлен на таком уровне 3018,7353 гривны за 100 евро -(12,7858 грн).

При этом курс евро на 6 июня составляет 3031,5211 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 6 июня 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 14 копеек до 30,42 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,00 - 30,20 (29,45 - 30,20 - 5 июня), продажи 30,20 - 30,80 (30,30 - 30,95 - 5 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,83 (30,00 - 5 июня), продажи - 30,42 (30,56 - 5 июня) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 30 копеек до 30,04 гривен за евро. Курс покупки составляет 30,02 грн/евро.