НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 28 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 июня 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 28 копеек до 30,31 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 6 июня установлен на таком уровне 3031,5211 гривны за 100 евро (-27,6266 грн).

При этом курс евро на 5 июня составляет 3059,1477 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 5 июня 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 4 копейки до 30,56 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,45 - 30,20 (29,30 - 30,30 - 4 июня), продажи 30,30 - 30,95 (30,30 - 30,95 - 4 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,00 (30,02 - 4 июня), продажи - 30,56 (30,60 - 4 июня) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 30,34 гривен за евро. Курс покупки составляет 30,31 грн/евро.