НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 13 копійок

Національний банк України (НБУ) на 7 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 13 копійок до 30,18 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 7 червня, встановлений на такому рівні 3018,7353 гривні за 100 євро(12,7858 грн).

При цьому курс євро на 6 червня становить 3031,5211 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 6 червня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 14 копійок до 30,42 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,00 - 30,20 (29,45 - 30,20 - 5 червня), продажу 30,20 - 30,80 (30,30 - 30,95 - 5 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,83 (30,00 - 5 червня), продажу - 30,42 (30,56 - 5 червня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 30 копійок до 30,04 гривень за євро. Курс покупки становить 30,02 грн/євро.