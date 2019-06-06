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Доллар и евро снижаются на наличном рынке

Новости » Финансы    06.06.2019 - 11:30
Доллар и евро снижаются на наличном рынке
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 13 копеек, евро на 14 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 6 июня 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 13 копеек до 26,95 гривен за доллар, в покупке снизился на 12 копеек до 26,66 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 30,42 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,50 - 26,80 (26,60 - 26,95 - 5 июня), продажи 26,80 - 27,20 (26,95 - 27,40 - 5 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,66 (26,78 - 5 июня), продажи - 26,95 (27,08 - 5 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,00 - 30,20 (29,45 - 30,20 - 5 июня), продажи 30,20 - 30,80 (30,30 - 30,95 - 5 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,83 (30,00 - 5 июня), продажи - 30,42 (30,56 - 5 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,05 (2,50 - 4,05 - 5 июня), продажи - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 5 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,80 (3,80 - 5 июня), продажи 4,15 (4,15 - 5 июня) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,8800    26,9200 грн/доллар, евро 30,1751 - 30,2150 грн/евро, российский рубль 0,4118 - 0,4128 грн/рубль.

Курс доллара стабилизировался на межбанке Курс доллара на межбанке упал ниже уровня 27 грн
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