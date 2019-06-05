Доллар и евро снижаются на наличном рынке

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 10 копеек, евро на 4 копейки

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 июня 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 10 копеек до 27,08 гривен за доллар, в покупке вырос на 9 копеек до 26,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,56 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,60 - 26,95 (26,60 - 27,00 - 4 июня), продажи 26,95 - 27,40 (27,00 - 27,40 - 4 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,78 (26,87 - 4 июня), продажи - 27,08 (27,18 - 4 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,45 - 30,20 (29,30 - 30,30 - 4 июня), продажи 30,30 - 30,95 (30,30 - 30,95 - 4 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,00 (30,02 - 4 июня), продажи - 30,56 (30,60 - 4 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,05 (2,50 - 4,05 - 4 июня), продажи - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 4 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,80 (3,80 - 4 июня), продажи 4,15 (4,15 - 4 июня) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,03 - 27,06 грн/доллар, евро 30,4465 - 30,4776 грн/евро, российский рубль 0,4149 - 0,4155 грн/рубль.