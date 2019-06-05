НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 28 копійок

Національний банк України (НБУ) на 6 червня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 28 копійок до 30,31 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 червня, встановлений на такому рівні 3031,5211 гривні за 100 євро (-27,6266 грн).

При цьому курс євро на 5 червня становить 3059,1477 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 4 копійки до 30,56 гривень за євро. Курс покупки євро складає 29,45 - 30,20 (29,30 - 30,30 - 4 червня), продажу 30,30 - 30,95 (30,30 - 30,95 - 4 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,00 (30,02 - 4 червня), продажу - 30,56 (30,60 - 4 червня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 20 копійок до 30,34 гривень за євро. Курс покупки становить 30,31 грн/євро.