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НБУ снизил официальный курс доллара до минимума за два месяца

Новости » Экономика     19.05.2020 - 07:45
НБУ снизил официальный курс доллара до минимума за два месяца
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

В последний раз доллар стоил так дешево в середине марта

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,57 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 19 мая установлен на таком уровне: 26,5710 гривен за 1 доллар (-0,0670 грн). При этом курс доллара на 18 мая составляет 26,6380 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара до минимума за два месяца

Скриншот (bank.gov.ua)

НБУ снизил официальный курс доллара до минимума за два месяца

bank.gov.ua

Таким образом, доллар упал до минимума за последние два месяца. В последний раз курс был ниже 17 марта - 26,5249 гривен за доллар. После этого курс взлетел выше 28 гривен, а с начала апреля плавно опускается.

Напомним, 18 мая межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,60 гривен за доллар, курс в покупке до 26,58 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 28,76 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 18 мая справочный курс на уровне 26,57 грн/доллар, снизив его по сравнению с 15 мая (26,64 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 18 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 8 копеек до 26,79 гривен за доллар. Курс евро снизился на 9 копеек до 28,91 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,53 (26,60 - 15 мая), продажи - 26,79 (26,87 - 15 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,50 (28,54 - 15 мая), продажи - 28,91 (29,00 - 15 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,20 - 15 мая), продажи 3,67 (3,66 - 15 мая) грн за 10 рублей.

Автор: Александр Белоус

Теги Курс доллара Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
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