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НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму за два місяці

Новини » Економіка     19.05.2020 - 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму за два місяці
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Востаннє долар коштував так дешево в середині березня

Національний банк України (НБУ) на 19 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,57 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 19 травня встановлено на такому рівні: 26,5710 гривень за 1 долар (-0,0670 грн). При цьому курс долара на 18 травня становить 26,6380 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму за два місяці

Скріншот (bank.gov.ua)

НБУ знизив офіційний курс долара до мінімуму за два місяці

bank.gov.ua

Таким чином, долар впав до мінімуму за останні два місяці. В останній раз курс був нижче 17 березня - 26,5249 гривень за долар. Після цього курс злетів вище 28 гривень, а з початку квітня плавно опускається.

Нагадаємо, 18 травня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,60 гривень за долар, курс купівлі до 26,58 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 28,76 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 18 травня довідковий курс на рівні 26,57 грн/долар, знизивши його порівняно з 15 травня (26,64 грн).

У той же час в обмінних пунктах України 18 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 26,79 гривень за долар. Курс євро знизився на 9 копійок до 28,91 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,53 (26,60 - 15 травня), продажу - 26,79 (26,87 - 15 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,50 (28,54 - 15 травня), продажу - 28,91 (29,00 - 15 травня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,20 - 15 травня), продажу 3,67 (3,66 - 15 травня) грн за 10 рублів.

Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
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