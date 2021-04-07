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НБУ снизил официальный курс доллара на 7 апреля

Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 7 апреля установлен на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс доллара падает второй день после резкого роста.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,8384 гривен за 1 доллар (-0,1006 грн). При этом курс доллара на 6 апреля составляет: 27,939 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс менее чем на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 6 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,86 гривен за доллар, курс в покупке до 27,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,88 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.

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