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Доллар прекратил рост: НБУ установил курс на 6 апреля

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 15:59
Доллар прекратил рост: НБУ установил курс на 6 апреля Фото: курс доллара падает после роста (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 апреля установлен на таком уровне: 27,939 гривен за 1 доллар (-0,0165 грн). При этом курс доллара на 5 апреля составляет: 27,9555 гривен за 1 доллар.

Доллар прекратил рост: НБУ установил курс на 6 апреля

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается после резкого роста.

Доллар прекратил рост: НБУ установил курс на 6 апреля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 28,03 гривен за доллар, курс в покупке до 28,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 32,92 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.

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