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Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на следующую неделю

Новина українською → Украина, Воскресенье 04 апреля 2021 08:50
Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на следующую неделю Фото: курс доллара вырастет до 28 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,97 до 27,83 грн (-0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,99/28,01 до 28,02/28,04 (+0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,83/28,04 до 27,80/28,00 (-0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7%.

Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс 29,50 гривен за доллар. Таких значений курс достигнет в конце 2021 года.

По прогнозу аналитиков, орошенных РБК-Украина, в апреле обменный курс гривны будет зависеть от спроса нерезидентов на украинские гособлигации, условий внешней торговли и динамики доллара к корзине основных мировых валют. В течение месяца курс будет в диапазоне 27,5-28,5 гривен/доллар.

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