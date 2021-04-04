Что будет с курсом доллара: прогноз аналитика на следующую неделю
В течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.
Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно.
Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,97 до 27,83 грн (-0,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,99/28,01 до 28,02/28,04 (+0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,83/28,04 до 27,80/28,00 (-0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7%.
Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс 29,50 гривен за доллар. Таких значений курс достигнет в конце 2021 года.
По прогнозу аналитиков, орошенных РБК-Украина, в апреле обменный курс гривны будет зависеть от спроса нерезидентов на украинские гособлигации, условий внешней торговли и динамики доллара к корзине основных мировых валют. В течение месяца курс будет в диапазоне 27,5-28,5 гривен/доллар.