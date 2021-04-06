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Курс доллара возобновил рост на межбанке

Новина українською → Украина, Вторник 06 апреля 2021 10:17
Курс доллара возобновил рост на межбанке Фото: курс доллара снова растет на межбанке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 6 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,86 гривен за доллар, курс в покупке до 27,84 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,88 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,8400 - 27,8600 грн/доллар, евро 32,86231 - 32,8859 грн/евро, российский рубль 0,3643 - 0,3649 грн/рубль.

Курс доллара возобновил рост на межбанке

Напомним, 5 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,8300 - 27,8550 грн/доллар, евро 32,8421 - 32,8689 грн/евро, российский рубль 0,3650 - 0,3655 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 6 апреля установлен на таком уровне: 27,939 гривен за 1 доллар (-0,0165 грн). При этом курс доллара на 5 апреля составляет: 27,9555 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается после резкого роста.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.

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