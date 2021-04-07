НБУ знизив офіційний курс долара на 7 квітня

Офіційний курс гривні до долара на 7 квітня, встановлений на рівні 27,83 гривень за долар. Курс долара падає другий день після різкого зростання.

Курс менш ніж на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Національний банк України (НБУ) на 7 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,8384 гривень за 1 долар (-0,1006 грн). При цьому курс долара на 6 квітня складає: 27,939 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 6 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,86 гривень за долар, курс купівлі до 27,84 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 32,88 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.