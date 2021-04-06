НБУ снизил официальный курс доллара на 6 апреля

Официальный курс гривны к доллару на 6 апреля установлен на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс доллара падает после резкого роста.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,939 гривен за 1 доллар (-0,0165 грн). При этом курс доллара на 5 апреля составляет: 27,9555 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс менее чем на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)