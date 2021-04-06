НБУ знизив офіційний курс долара на 6 квітня

Офіційний курс гривні до долара на 6 квітня, встановлений на рівні 27,93 гривень за долар. Курс долара падає після різкого зростання.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 6 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,939 гривень за 1 долар (-0,0165 грн). При цьому курс долара на 5 квітня складає: 27,9555 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс менш ніж на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)