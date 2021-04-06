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НБУ знизив офіційний курс долара на 6 квітня

Новость на русском → Україна, Вівторок 06 квітня 2021 07:45
НБУ знизив офіційний курс долара на 6 квітня Фото: курс долара падає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 6 квітня, встановлений на рівні 27,93 гривень за долар. Курс долара падає після різкого зростання.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 6 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,939 гривень за 1 долар (-0,0165 грн). При цьому курс долара на 5 квітня складає: 27,9555 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара на 6 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс менш ніж на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив офіційний курс долара на 6 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 5 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 28,03 гривень за долар, курс купівлі до 28,01 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 32,92 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

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