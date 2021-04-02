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Доллар резко подорожал: НБУ установил курс на 5 апреля

Новина українською → Украина, Пятница 02 апреля 2021 16:47
Доллар резко подорожал: НБУ установил курс на 5 апреля Фото: курс доллара резко вырос (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар. Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 апреля установлен на таком уровне: 27,9555 гривен за 1 доллар (+0,1231 грн). При этом курс доллара на 2 апреля составляет 27,8324 гривен за 1 доллар.

Доллар резко подорожал: НБУ установил курс на 5 апреля

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после двухдневного падения.

Доллар резко подорожал: НБУ установил курс на 5 апреля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,88 гривен за доллар, курс в покупке до 27,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 32,88 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в апреле обменный курс гривны будет зависеть от спроса нерезидентов на украинские гособлигации, условий внешней торговли и динамики доллара к корзине основных мировых валют. В течение месяца курс будет в диапазоне 27,5-28,5 гривен/доллар.

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