Доллар резко подорожал: НБУ установил курс на 5 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар. Курс на 12 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 апреля установлен на таком уровне: 27,9555 гривен за 1 доллар (+0,1231 грн). При этом курс доллара на 2 апреля составляет 27,8324 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд после двухдневного падения. Скриншот (bank.gov.ua)