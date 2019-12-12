НБУ різко знизив облікову ставку

Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Облікова ставка визначає вартість грошей в країні, проте це не єдиний фактор

Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 15,5% до 13,5% річних з 13 грудня. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, НБУ прискорює пом'якшення монетарної політики, оскільки різке зміцнення курсу гривні зумовило більш швидке зниження інфляції.

Смолій нагадав, що інфляція в листопаді знизився до 5,1% і таким чином НБУ досяг своєї середньострокової цілі.

Нагадаємо, що за підсумками листопада 2019 року 12-місячна інфляція в Україні вже знизилася до цільового рівня НБУ, склавши 5,1%.

У липні НБУ почав публікацію прогнозів по обліковій ставці. Базовий сценарій Національного банку передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% протягом наступних років за умови стійкого зниження інфляції до 5%.

Зазначимо, Національний банк України з 26 квітня знизив облікову ставку на 0,5 п. п. до 17,5% річних і почав цикл зниження ставки. В останній раз НБУ знижував ставку з 25 жовтня до 15,5% річних.

Як повідомляло РБК-Україна, 3 жовтня Кабінет міністрів і Національний банк підписали Меморандум про взаємодію з метою досягнення сталого економічного зростання та цінової стабільності.