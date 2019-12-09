В Украине резко замедлилась инфляция

Фото: Рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рост цен в ноябре составил всего 0,1%

Потребительские цены в Украине в ноябре 2019 года по сравнению с октябрем выросли на 0,1%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, с начала года цены в Украине выросли на 4,3%. При этом в годовом измерении (к ноябрю 2018 года) инфляция замедлилась до 5,1%.

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Продукты питания в Украине за ноябрь 2019 года подешевели на 0,2%. Больше всего подорожали яйца - на 2,4% и молоко - на 2,4%. В то же время фрукты - подешевели на 4,4%, сахар - на 2,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - снизились на 1,4%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 2,8% (в том числе газ подорожал на 12,7%).

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,1%, здравоохранение подорожало на 0,3%, транспорт подешевел на 0,3% (в т.ч. цены на топливо снизились на 0,3%), цены на связь снизились на 0,2%, отдых и культура подорожали на 0,1%, образование без изменений, рестораны и гостиницы подорожали на 0,7%.

Отметим, в летние месяцы в Украине дефляция фиксировалась дефляция: в июне - 0,5%, в июле - 0,6%, в августе - 0,3%.

Однако в сентябре в Украину вернулась инфляция и цены выросли на 0,7%. После этого, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых с 25 октября. НБУ прогнозирует, что рост потребительских цен в Украине в 2019 году составит 6,3%. По-прежнему ожидается, что в начале следующего года инфляция войдет в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.

В октябре инфляция также составила на 0,7%. Однако в годовом измерении (к октябрю 2018 года) инфляция замедлилась до 6,5%.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозирует инфляцию в Украине выше целевого уровня НБУ в 5% в ближайшие два года - в 2020 и 2021 годах.