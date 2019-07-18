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НБУ дал первый прогноз по учетной ставке

Новости » Экономика    18.07.2019 - 14:50
НБУ дал первый прогноз по учетной ставке
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Базовый сценарий предусматривает снижение ставки с 17% до 8%

Национальный банк начинает публикацию прогнозов по учетной ставки. Об этом сегодня на брифинге сказал председатель НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Он сообщил, что публикация прогноза будет происходить во время ежеквартального пересмотра макроэкономического прогноза НБУ.

"Базовый сценарий Национального банка предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%", - сказал он.

По его словам, наиболее стремительное снижение ставки ожидается в течение 2020 года вместе с возвратом инфляции к целевому диапазону и улучшением инфляционных ожиданий.

В то же время реализация ряда проинфляционных рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения может обусловить более медленное снижение процентной ставки до 8%, добавил Смолий. Однако увеличение спроса нерезидентов на гривневые ОВГЗ и соответствующее укрепление обменного курса создаст возможности для более быстрого снижения учетной ставки по сравнению с базовым сценарием.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,5% до 17,0% годовых с 19 июля. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, данные по инфляции позволяют НБУ продолжить цикл понижения учетной ставки.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 26 апреля понизил учетную ставку на 0,5 п. п. до 17,5% годовых.

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