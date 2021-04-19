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НБУ резко повысил официальный курс евро

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,70 гривен за евро. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 20 апреля установлен на таком уровне: 33,7099 гривен за евро (+0,1849 грн). При этом курс евро на 19 апреля составляет 33,525 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс вырос до максимума с начала марта. Выше курс был только 3 марта - 33,717 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 33,66 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,64 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 20 апреля установлен на таком уровне: 28,0087 гривен за 1 доллар (+0,0304 грн). При этом курс доллара на 19 апреля составляет: 27,9783 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд и вновь поднялся до уровня 28 гривен.

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