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Доллар снова подорожал до 28 гривен

Новина українською → Украина, Понедельник 19 апреля 2021 16:29
Доллар снова подорожал до 28 гривен Фото: курс доллара поднялся до 28 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 апреля установлен на таком уровне: 28,0087 гривен за 1 доллар (+0,0304 грн). При этом курс доллара на 19 апреля составляет: 27,9783 гривен за 1 доллар.

Доллар снова подорожал до 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд и вновь поднялся до уровня 28 гривен.

Доллар снова подорожал до 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,01 гривен за доллар, курс в покупке до 27,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,55 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.

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