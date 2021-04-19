Доллар снова подорожал до 28 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 апреля установлен на таком уровне: 28,0087 гривен за 1 доллар (+0,0304 грн). При этом курс доллара на 19 апреля составляет: 27,9783 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд и вновь поднялся до уровня 28 гривен. Скриншот (bank.gov.ua)