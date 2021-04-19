НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 20 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,70 гривень за євро. Це на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Таким чином, курс виріс до максимуму з початку березня. Вище курс був лише 3 березня - 33,717 гривень за євро.

Офіційний курс євро на 20 квітня встановлено на такому рівні: 33,7099 гривень за євро (+0,1849 грн). При цьому курс євро на 19 квітня становить 33,525 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 33,66 гривень за євро. Курс євро на купівлі становить 33,64 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 20 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс виріс на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 20 квітня встановлено на такому рівні: 28,0087 гривень за 1 долар (+0,0304 грн). При цьому курс долара на 19 квітня складає: 27,9783 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд і знову піднявся до рівня 28 гривень.