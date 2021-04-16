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НБУ поднял официальный курс евро до максимума за 1,5 месяца

Новина українською → Украина, Пятница 16 апреля 2021 17:31
НБУ поднял официальный курс евро до максимума за 1,5 месяца Фото: курс евро вырос на 6 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,52 гривен за евро. Это на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 апреля установлен на таком уровне: 33,525 гривен за евро (+0,0634 грн). При этом курс евро на 16 апреля составляет 33,4616 гривен за евро.

НБУ поднял официальный курс евро до максимума за 1,5 месяца

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс вырос до максимума с начала марта. Выше курс был только 4 марта - 33,6374 гривен за евро.

НБУ поднял официальный курс евро до максимума за 1,5 месяца

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 33,53 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,52 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 19 апреля установлен на таком уровне: 27,9783 гривен за 1 доллар (+0,0191 грн). При этом курс доллара на 16 апреля составляет: 27,9592 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение двух дней подряд.

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