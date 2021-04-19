Межбанк закрылся куром доллара на уровне 28 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 19 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 28,00 гривен за доллар, курс в покупке - 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 33,66 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Напомним, 16 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9850 - 28,000 грн/доллар, евро 33,5204 - 33,5328 грн/евро, российский рубль 0,3686 - 0,3689 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9800 - 28,000 грн/доллар, евро 33,6431 - 33,6672 грн/евро, российский рубль 0,3663 - 0,3667 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 20 апреля установлен на таком уровне: 28,0087 гривен за 1 доллар (+0,0304 грн). При этом курс доллара на 19 апреля составляет: 27,9783 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд и вновь поднялся до уровня 28 гривен.