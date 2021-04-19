НБУ резко повысил официальный курс евро
Национальный банк Украины (НБУ) на 20 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,70 гривен за евро. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 20 апреля установлен на таком уровне: 33,7099 гривен за евро (+0,1849 грн). При этом курс евро на 19 апреля составляет 33,525 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс вырос до максимума с начала марта. Выше курс был только 3 марта - 33,717 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 33,66 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,64 гривен за евро.
Курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) на 20 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 20 апреля установлен на таком уровне: 28,0087 гривен за 1 доллар (+0,0304 грн). При этом курс доллара на 19 апреля составляет: 27,9783 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд и вновь поднялся до уровня 28 гривен.