ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Новость на русском → Україна, Понеділок 19 квітня 2021 17:54
НБУ різко підвищив офіційний курс євро Фото: курс євро виріс на 18 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 20 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,70 гривень за євро. Це на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 20 квітня встановлено на такому рівні: 33,7099 гривень за євро (+0,1849 грн). При цьому курс євро на 19 квітня становить 33,525 гривень за євро.

НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс виріс до максимуму з початку березня. Вище курс був лише 3 березня - 33,717 гривень за євро.

НБУ різко підвищив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 33,66 гривень за євро. Курс євро на купівлі становить 33,64 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 20 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс виріс на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 20 квітня встановлено на такому рівні: 28,0087 гривень за 1 долар (+0,0304 грн). При цьому курс долара на 19 квітня складає: 27,9783 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд і знову піднявся до рівня 28 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Курс євро курс НБУ Курс гривні
NEWS
В Україні різкий спад нових випадків коронавірусу: 6506 заражень за добу
В Україні різкий спад нових випадків коронавірусу: 6506 заражень за добу
DAILY
Погані сценарії. Як може розвиватися агресія Кремля проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Погані сценарії. Як може розвиватися агресія Кремля проти України