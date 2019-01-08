НБУ дозволив обмін валюти в поштових відділеннях

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Державна Укрпошта вже має ліцензію на здійснення валютних операцій

Національний банк дозволив обмін іноземної валюти не лише в банках і пунктах обміну валют небанківських фінансових установ, а й у поштових відділеннях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, така можливість надана в рамках переходу до нової ліберальної системи валютного регулювання, передбаченої законом "Про валюту і валютні операції".

Оператори поштового зв’язку зможуть отримувати від НБУ ліцензію на здійснення валютних операцій за умов:

наявності в них не менше 50 структурних підрозділів, розташованих на території від 50% областей України;

отримання не менше ніж 50% доходів від діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку.

Крім того, НБУ пом’якшив умови видачі ліцензій на здійснення діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі небанківським фінансовим установам (НФУ).

Небанківські фінансові установи та національний оператор поштового зв’язку, які вже мають генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, матимуть шість місяців перехідного періоду, щоб привести свою діяльність у відповідність до нових вимог. Відлік перехідного періоду стартує з дати введення в дію закону "Про валюті і валютні операції", тобто з 7 лютого 2019 року, і триватиме до 7 серпня 2019 року, зазначили в НБУ.

Нагадаємо, закон "Про валюту та валютні операції" було схвалено Верховною Радою 21 червня 2018 року. Закон набрав чинності 7 липня 2018 року та вводиться в дію через сім місяців перехідного періоду з дня набрання ним чинності.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України затвердив усі нормативно-правові акти, які є основою для нової системи валютного регулювання, передбаченої законом України "Про валюту і валютні операції", що набере чинності з 7 лютого 2019 року. Нова система складається з восьми основних постанов, які замінили попередню базу з 56 нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання.