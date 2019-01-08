НБУ утвердил новую систему валютного регулирования

Фото: Национальный банк (Виталий Носач РБК-Украина)

Система будет состоять из восьми нормативных актов вместо 56

Национальный банк Украины утвердил все нормативно-правовые акты, которые являются основой для новой системы валютного регулирования, предусмотренной законом "О валюте и валютные операции", который вступит в силу с 7 февраля 2019 года. об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, новая система состоит из восьми основных постановлений, которые заменили предыдущую базу из 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования:

Постановления № 1-3 являются постоянно действующими нормативно-правовыми актами, но в полном объеме будут действовать тогда, когда НБУ не будет необходимости применять меры защиты на валютном рынке для предотвращения обстоятельств, угрожающих макрофинансовой стабильности.

Постановления № 4 и № 6 также являются постоянно действующими актами. Они определяют общий перечень возможных мер защиты и критериев их применения на валютном рынке, а также вводят уведомительную процедуру в отношении кредитных договоров с нерезидентами.

Постановление № 5 имеет временный характер и определяет конкретные меры защиты, введенные Национальным банком. Эти меры будут отменяться в зависимости от темпов улучшения макрофинансовой ситуации.

Постановление № 7 также временно определяет порядок осуществления банками валютного надзора за соблюдением предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров до отмены такого требования.

Постановление № 8 является одним из ключевых документов во внедрении риск-ориентированного подхода в валютном надзоре.

Кроме этого, НБУ утвердил еще два технических документа, в частности, постановление N10 от 2 января 2019 года "Об утверждении Правил функционирования Системы подтверждения соглашений на валютном рынке Украины". Документ сохраняет гибкие подходы относительно использования банками средств Системы подтверждения соглашений ВалКли. Нацбанк также продлевает время работы Системы с 17-30 до 19-00 для удобства банков, которые будут иметь больше времени для подачи Нацбанку информации об сумме средств в гривнах счета 2900 (счет для резервирования средств клиентов для покупки иностранной валюты) и о запланированном на следующий день объеме обязательной продажи валютных поступлений.

Также утверждено постановление №16 от 4 января 2019 года "О документе для учета и регистрации валютно-обменных операций", котороя устанавливает форму и содержание расчетных документов для проведения валютно-обменных операций.

"Принятие всех указанных нормативно-правовых актов является очередным важным этапом либерализации валютного рынка. Нормы этих документов направлены на дерегуляцию инвестиций, упрощение проведения трансграничных операций с валютными ценностями и расширение перечня доступных валютных операций", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях" был принят Верховной радой 21 июня 2018 года. Закон вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления его в силу.

В сентябре Национальный банк Украины подготовил проект структуры валютного регулирования, согласно которому количество нормативных актов в этой сфере уменьшится.