Банки в 2019 году переведут счета клиентов на европейский стандарт номеров

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Номер IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов

В 2019 году коммерческие банки Украины введут международный номер банковского счета IBAN. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

Как отметили в НБУ, это даст возможность гармонизировать украинский платежный пространство с европейским. Также применение IBAN будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей НБУ.

Согласно постановлению Нацбанка, с 1 апреля 2019 года банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов с 1 апреля до 31 октября 2019 года банки Украины будут самостоятельно изменять в соответствии с требованиями настоящего стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета. Таким образом действующие номера счетов для клиентов дополнятся кодом страны и кодом банка.

В период с 1 апреля до 31 октября 2019 клиенты банков в реквизитах расчетных документов будут иметь возможность указывать как действующий номер счета и код банка, так и номера стандарте IBAN.

"Применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины во время осуществления переводов денежных средств как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе при трансграничных переводов. То есть, все переводы будут осуществляться только с использованием IBAN", - отметили в НБУ.

В Нацбанке сообщили, что для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: кода страны, кода контрольного разряда, кода банка и номера счета. В результате введения IBAN по первым двум буквам сразу возможно распознать страну участника расчета (UA - Украина), а с помощью контрольного разряда - обеспечить унифицированную проверку счета клиента на его корректность.

В целом использование стандарта IBAN благодаря сокращению реквизитов должно сделать более удобным оформление расчетных документов, добавили в НБУ.

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях" был принят Верховной Радой 21 июня 2018 года. Закон вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления его в силу.

В сентябре Национальный банк Украины подготовил проект структуры валютного регулирования, согласно которым количество нормативных актов в этой сфере уменьшится с 56 до 7.