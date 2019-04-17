ГБР расследует получение взятки Сытником от Крючкова

Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по факту получения взятки директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником от экс-депутата Верховной рады Дмитрия Крючкова. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

Она отметила, что открыто два уголовных производства 16 апреля 2019 года. ГПУ осуществляет процессуальное руководство в обоих уголовных процессах. В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия.

"Государственным бюро расследований осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве от 16.04.2019 по факту получения Директором Национального антикоррупционного бюро Украины Сытником А.С. неправомерной выгоды и особо крупном размере от Крючкова Д.В. и других неустановленных лиц, с использованием предоставленной власти или служебного положения в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, или в интересах третьего лица, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины", - написала Сарган.

Напомним, в апреле 2018 года в Германии задержали бывшего депутата Верховной рады Дмитрия Крючкова. Его подозревают в финансовых махинациях через компанию "Энергомережа".

Ранее в НАБУ сообщали, что "Запорожьеоблэнерго" в 2015 году уступило этой фирме долги крупных потребителей. "Энергомережа" получила деньги от должников, однако с облэнерго не розплатилася.Таким образом, по данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму более 346 млн гривен .

Журналистам Крючков сообщил, что передавал 50-75% прибыли от коррупционной схемы президенту Петру Порошенко и его соратнику нардепу Игорю Кононенко.

Отметим, сегодня в Соломенском районном суде столицы проходит судебное заседание, в ходе которого рассматривают ходатайства об избрании меры пресечения бывшему депутату Дмитрию Крючкову. В ходе заседания Крючков рассказал о встрече с Игорем Кононенко, в ходе которой обсуждались работа с облэнерго и "Центрэнерго". Крючкову грозит заключение сроком до 12 лет с конфискацией имущества.