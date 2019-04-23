ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ розмістив пам’ятку для клієнтів банків для переходу на стандарт рахунків IBAN

Новини » Економіка    23.04.2019 - 13:00
НБУ розмістив пам’ятку для клієнтів банків для переходу на стандарт рахунків IBAN
Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Застосування IBAN стане обов'язковим з 1 листопада

Національний банк України підготував пам’ятку для клієнтів банків у зв’язку із запровадженням міжнародного номера банківського рахунку IBAN. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію НБУ у Facebook.

Як зазначили в прес-службі, регулятор також рекомендував банкам ознайомити своїх клієнтів з цим документом.

Згідно з пам’яткою, клієнти банків з 5 серпня до 31 жовтня 2019 року: отримуватимуть від банку інформацію про зміну рахунку за стандартом IBAN для інформування своїх контрагентів (зміна діючого номера рахунку не призводить до зміни положень договорів з банком).

У документах на переказ коштів можуть заповнювати у варіаціях:

  • лише реквізит "Рахунок" за стандартом IBAN;
  • або реквізити "Код банку" та "Рахунок" (до зміни за стандартом IBAN).

З 1 листопада 2019 року  у реквізитах документів "Рахунок" мають зазначати номер рахунку платника/отримувача тільки за стандартом IBAN.

Банки України з 5 серпня - до 31 жовтня 2019 року:

  • виконуватимуть переказ/зарахування коштів на рахунок за будь-якими варіаціями реквізитів, що вибрав клієнт-платник;
  • повідомлятимуть контролюючі органи про зміну діючих рахунків клієнтів-суб'єктів господарювання за стандартом IBAN; подаватимуть (без заяв клієнтів) до ПФУ/органів соціального захисту перелік рахунків за стандартом IBAN.

з 5 серпня 2019 року:

  • відкриватимуть усі нові рахунки за стандартом IBAN;
  • формуватимуть виписки за діючим рахунком клієнта від дати його відкриття ("історія рахунку");
  • виконуватимуть арешт/примусове списання коштів не залежно від номера рахунку.

НБУ розмістив пам’ятку для клієнтів банків для переходу на стандарт рахунків IBAN

З 1 листопада 2019 року застосування IBAN стане обов'язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів у національній і в іноземних валютах.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України відтермінував запровадження міжнародного номеру банківського рахунку IBAN з 1 квітня на 5 серпня 2019 року.

Нагадаємо, для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунку. У результаті запровадження IBAN за першими двома літерам одразу можливо розпізнати країну учасника розрахунку (UA - Україна), а за допомогою контрольного розряду - забезпечити уніфіковану перевірку рахунку клієнта на його коректність.

Банки збільшили прибуток у півтора рази Наприкінці квітня - початку травня банки закриються на п'ять днів
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України банкиНаціональний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся