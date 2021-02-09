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НБУ разделил банки на группы на 2021 год

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) определил критерии для отдельных групп банков на 2021 год. Такое распределение НБУ будет использовать во время анализа деятельности банковской системы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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В соответствии с решением предусмотрены следующие группы:

  • банки с государственной долей - банки, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% уставного капитала банка;
  • банки иностранных банковских групп - банки, контрольные пакеты акций которых принадлежат иностранным банкам или иностранным финансово-банковским группам;
  • банки с частным капиталом - банки, в которых среди конечных владельцев существенного участия есть один или несколько частных инвесторов, которые прямо и/или косвенно владеют не менее чем 50% уставного капитала банка

В группеубанков с государственной долей вошли следующие 5 банков: АО "Укрэксимбанк", АО "ОЩАДБАНК", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", ПАО "РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР".

В группу банков иностранных банковских групп вошли 20 банков : ПАО "Проминвестбанк", АО "Райффайзен Банк Аваль", АО "КРЕДОБАНК", АО "БТА Банк", АО "УКРСИББАНК", АО "Идея Банк", АО "ПРАВЭКС БАНК", АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", АО "ПИРЕУС БАНК МКБ", АО "АЛЬФА-БАНК", АО "ИНГ Банк Украина", АО "ОТП БАНК", АО "СИТИБАНК", АО "ПРОКРЕДИТ БАНК", АО "СБЕРБАНК", АО "БАНК ФОРВАРД", АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", АО "КРЕДИТВЕСТ БАНК", АО "Дойче Банк ДБУ", АО "СЕБ КОРПОРАТИВНЫЙ БАНК"

К группе банков с частным капиталом вошли следующие 48 банков: АО "АЛЬЯНС БАНК", АО "АЛЬТБАНК", Поликомбанк, АО "ТАСКОМБАНК", ЧАО "БАНК ФАМИЛЬНЫЙ", АО АКБ "Львов", АО "ОКСИ БАНК", АО "А - БАНК", АКБ "ИНДУСТРИАЛБАНК", ПАО "МТБ БАНК", Акционерный банк "Пивденный", АО "Полтава-банк", АО "ПУМБ", АО "БАНК "ГРАНТ", АО "МЕГАБАНК", АО "СКАЙ БАНК", АО "АСВИО БАНК", АО "КОМИНВЕСТБАНК", АО"БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ", АО "МетаБанк", АО "ЮНЕКС БАНК", АО "КИБ", АО "АЙБОКС БАНК", АО "УНИВЕРСАЛ БАНК", АО "КБ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ", АО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР", АО "АБ "РАДАБАНК", АБ "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ", АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК", ПАО "БАНК ВОСТОК", АО "БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ", АО "Украинский банк реконструкции и развития", АО "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ", АО "АКБ "КОНКОРД", АО "УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК", АО "МОТОР-БАНК", АО "КБ "ГЛОБУС", АО "АП БАНК", АО "МИБ", ПАО "КБ "АККОРДБАНК", АО "БАНК 3/4", АО "ЕПБ", АО "БАНК СИЧ", АО "АЛЬПАРИ БАНК", АО "БАНК АВАНГАРД", ПАО "БАНК "ПОРТАЛ", АО "КРИСТАЛБАНК", АО "РВС БАНК".

Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделений банков. За последний год их количество сократилось на 868 (на 10,8%). По данным НБУ, в Украине насчитывалось 73 действующих банков, и их количество сократилось за год на 2. В 2020 году обанкротились банк "Аркада" и "Банк Город".

Как сообщало РБК-Украина, платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2020 года получили 43,347 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг доходности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 25,032 млрд гривен.

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