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НБУ розподілив банки на групи на 2021 рік

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) визначив критерії для окремих груп банків на 2021 рік. Такий розподіл НБУ використовуватиме під час аналізу діяльності банківської системи України.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

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Відповідно до рішення передбачені такі групи:

  • банки з державною часткою - банки, в яких держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного капіталу банку;
  • банки іноземних банківських груп - банки, контрольні пакети акцій яких належать іноземним банкам або іноземним фінансово-банківським групам;
  • банки з приватним капіталом - банки, в яких серед кінцевих власників істотної участі є один чи кілька приватних інвесторів, що прямо та/або опосередковано володіють не менше ніж 50% статутного капіталу банку.

До групи банків з державною часткою увійшли такі 5 банків: АТ "Укрексімбанк", АТ "ОЩАДБАНК", АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".

До групи банків іноземних банківських груп увійшли такі 20 банків : ПАТ "Промінвестбанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "КРЕДОБАНК", АТ "БТА Банк", АТ "УКРСИББАНК", АТ "Ідея Банк", АТ "ПРАВЕКС БАНК", АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", АТ "АЛЬФА-БАНК", АТ "ІНГ Банк Україна", АТ "ОТП БАНК", АТ "СІТІБАНК", АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", АТ "СБЕРБАНК", АТ "БАНК ФОРВАРД", АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", АТ "Дойче Банк ДБУ", АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК".

До групи банків з приватним капіталом увійшли такі 48 банків: АТ "БАНК АЛЬЯНС", АТ "АЛЬТБАНК", Полікомбанк, АТ "ТАСКОМБАНК", ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ", АТ АКБ "Львів", АТ "ОКСІ БАНК", АТ "А - БАНК", АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", ПАТ "МТБ БАНК", Акціонерний банк "Південний", АТ "Полтава-банк", АТ "ПУМБ", АТ "БАНК "ГРАНТ", АТ "МЕГАБАНК", АТ "СКАЙ БАНК", АТ "АСВІО БАНК", АТ "КОМІНВЕСТБАНК", АТ"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", АТ "МетаБанк", АТ "ЮНЕКС БАНК", АТ "КІБ", АТ "АЙБОКС БАНК", АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", АТ "АБ "РАДАБАНК", АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", ПАТ "БАНК ВОСТОК", АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ", АТ "Український банк реконструкції та розвитку", АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", АТ "АКБ "КОНКОРД", АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", АТ "МОТОР-БАНК", АТ "КБ "ГЛОБУС", АТ "АП БАНК", АТ "МІБ", ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", АТ "БАНК 3/4", АТ "ЄПБ", АТ "БАНК СІЧ", АТ "АЛЬПАРІ БАНК", АТ "БАНК АВАНГАРД", ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ", АТ "КРИСТАЛБАНК", АТ "РВС БАНК".

Нагадаємо, станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 7134 діючих структурних підрозділів банків. За останній рік їх кількість скоротилася на 868 (на 10,8%). За даними НБУ, в Україні налічувалося 73 діючих банків, і їх кількість скоротилася за рік на 2. У 2020 році збанкрутували банк "Аркада" і "Місто Банк".

Як повідомляло РБК-Україна, платоспроможні банки України за січень-листопад 2020 року отримали 43,347 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 25,032 млрд гривень.

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