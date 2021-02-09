НБУ розподілив банки на групи на 2021 рік

Національний банк України (НБУ) визначив критерії для окремих груп банків на 2021 рік. Такий розподіл НБУ використовуватиме під час аналізу діяльності банківської системи України.

До групи банків з приватним капіталом увійшли такі 48 банків: АТ "БАНК АЛЬЯНС", АТ "АЛЬТБАНК", Полікомбанк, АТ "ТАСКОМБАНК", ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ", АТ АКБ "Львів", АТ "ОКСІ БАНК", АТ "А - БАНК", АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", ПАТ "МТБ БАНК", Акціонерний банк "Південний", АТ "Полтава-банк", АТ "ПУМБ", АТ "БАНК "ГРАНТ", АТ "МЕГАБАНК", АТ "СКАЙ БАНК", АТ "АСВІО БАНК", АТ "КОМІНВЕСТБАНК", АТ"БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", АТ "МетаБанк", АТ "ЮНЕКС БАНК", АТ "КІБ", АТ "АЙБОКС БАНК", АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ", АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", АТ "АБ "РАДАБАНК", АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", ПАТ "БАНК ВОСТОК", АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ", АТ "Український банк реконструкції та розвитку", АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", АТ "АКБ "КОНКОРД", АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК", АТ "МОТОР-БАНК", АТ "КБ "ГЛОБУС", АТ "АП БАНК", АТ "МІБ", ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", АТ "БАНК 3/4", АТ "ЄПБ", АТ "БАНК СІЧ", АТ "АЛЬПАРІ БАНК", АТ "БАНК АВАНГАРД", ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ", АТ "КРИСТАЛБАНК", АТ "РВС БАНК".

Нагадаємо, станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 7134 діючих структурних підрозділів банків. За останній рік їх кількість скоротилася на 868 (на 10,8%). За даними НБУ, в Україні налічувалося 73 діючих банків, і їх кількість скоротилася за рік на 2. У 2020 році збанкрутували банк "Аркада" і "Місто Банк".

Як повідомляло РБК-Україна, платоспроможні банки України за січень-листопад 2020 року отримали 43,347 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 25,032 млрд гривень.