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НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений

Киев, Вторник 19 января 2021 14:02
НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений
Фото: ксса банка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственные банки сокращают отделения, но по-прежнему занимают больше половины рынка

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделений банков. За последний год их число сократилось на 868 (на 10,8%).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в Украине насчитывалось 73 действующих банков, и их количество сократилось за год на 2. В 2020 году обанкротились банк "Аркада" и "Мисто Банк".

Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1837) и ПриватБанке (1717). Далее с большим отрывом идет банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль (396). На четвертом месте государственный Укргазбанк (276). Замыкает пятерку банк иностранным капиталом УкрСиббанк (272).

НБУ обновил рейтинг банков по количеству отделений

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года. Количество действующих структурных подразделений за 2019 год сократилось на 507 - с 8509 до 8002 отделений.

Как сообщало РБК-Украина, платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2020 года получили 43,347 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 25,032 млрд гривен.

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