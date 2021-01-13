ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

НБУ обновил рейтинг прибыльности банков

Киев, Среда 13 января 2021 11:45
НБУ обновил рейтинг прибыльности банков
Фото: каса банку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рейтинг возглавляют два государственных банка

Платежеспособные банки Украины за январь-ноябрь 2020 года получили 43,347 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 25,032 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, на втором месте также государственный Ощадбанк - 4,846 млрд гривен, на третьем - банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль - 3,741 млрд гривен.

Далее идут частный ПУМБ - 2,489 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК - 1,974 млрд гривен.

По данным НБУ, 62 из 73 банков получили прибыль на сумму 48,157 млрд гривен, а 11 банков показали убытки на 4,809 млрд гривен.

Рекордный убыток зафиксировал государственный Укрэксимбанк -3,766 млрд гривен.

НБУ обновил рейтинг прибыльности банков

Напомним, по состоянию на 1 октября 2020 года в Украине насчитывалось 7329 действующих структурных подразделений банков. По сравнению с началом года их число сократилось на 673.

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков в январе-ноябре 2020 года составила 43,365 млрд грн. Это на 26,5% меньше, чем годом ранее (59,001 млрд грн).

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика банкиприбыль

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь