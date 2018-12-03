В НБУ рассказали о влиянии военного положения на банковскую систему

Вкладчики не стали изымать свои деньги из банков после введения военного положения

Состояние банковской системы Украины в настоящее время стабильно, а военное положение на нее не повлияло. Об этом сообщила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова, передает корреспондент РБК-Украина.

На презентации стратегии макропруденциальной политики Рожкова отметила, что оттоков денег по банковской системе не зафиксировано.

Замглавы обнародовала последние данные за четверг, 29 ноября. "Объем срочных депозитов вообще не изменился по банковской системе, если мы возьмем неделю до введения военного положения и последние данные, которые мы видели на утро пятницы", - сказала она.

В то же время Рожкова сообщила, что в первые два дня колл-центры банков работали более интенсивно из-за запросов граждан, однако на сегодняшний день ситуация стабилизировалась и НБУ рисков не видит.

"Если говорить о военном положении, то введение военного положения не повлияло на работу банковской системы", - сказала Рожкова.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов. Согласно указу, который обнародован на сайте президента, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября. Военное положение вводится в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Национальный банк 28 ноября принял решение об обычном режиме работы банков Украины во время военного положения.