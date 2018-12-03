У НБУ розповіли про вплив воєнного стану на банківську систему

Вкладники не стали вилучати свої гроші з банків після введення воєнного стану

Стан банківської системи України на даний час стабільний, а воєнний стан на неї не вплинув. Про це повідомила перший заступник глави Національного банку Катерина Рожкова, передає кореспондент РБК-Україна.

На презентації стратегії макропруденціальної політики Рожкова зазначила, що відтоків грошей по банківській системі не зафіксовано.

Заступник голови оприлюднила останні дані за четвер, 29 листопада. "Обсяг строкових депозитів взагалі не змінився по банківській системі, якщо ми візьмемо тиждень до введення військового стану і останні дані, які ми бачили на ранок п'ятниці", - сказала вона.

У той же час Рожкова повідомила, що в перші два дні колл-центри банків працювали більш інтенсивно через запити громадян, однак на сьогоднішній день ситуація стабілізувалася і НБУ ризиків не бачить.

"Якщо говорити про військовий стан, то введення воєнного стану не вплинуло на роботу банківської системи", - сказала Рожкова.

Нагадаємо, Верховна рада україни 26 листопада прийняла закон про затвердження указу президента "Про введення воєнного стану в Україні". Рішення підтримали 276 народних депутатів. Згідно з указом, який оприлюднений на сайті президента, воєнний стан в Україні запроваджується строком на 30 діб з 14:00 26 листопада. Воєнний стан вводиться в десяти областях України: Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

Національний банк 28 листопада ухвалив рішення про звичайному режимі роботи банків України під час воєнного стану.