НБУ пропонує оподаткувати посилки до 150 євро та електрокари: що відомо

Фото: Національний банк України (flickr.com)
Автор: Антон Корж

Національний банк України запропонував оподатковувати посилки вартістю до 150 євро, а також електрокари та предмети розкоші. Це повинно сприяти зменшенню дефіциту бюджету країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інфляційний звіт НБУ за жовтень 2025 року.

В НБУ зазначають, що доцільно запровадити оподаткування непріоритетного імпорту, в тому числі посилок, електромобілів та предметів розкоші, оскільки дефіцит бюджету в Україні за січень-вересень сягнув 24,9 мільярда доларів.

Основні причини дефіциту - це високі витрати держави на оборону та відбудову. Оподаткування некритичних напрямів матиме негативні наслідки для економіки, але вони будуть вкрай обмежені.

Скорочення імпорту внаслідок оподаткування не вплине на обороноздатність країни та не вчинить суттєвого впливу на економічне зростання, вважають в Нацбанку. При цьому там зазначили, що пропонується сконцентруватися на цільових заходах обмеження імпорту:

  • оподаткування посилок вартістю до 150 євро;
  • оподаткування електромобілів;
  • оподаткування предметів розкоші.

Вказані заходи, на думку НБУ, сприятимуть зменшенню дефіциту поточного рахунку державного бюджету та загальному підтриманню макрофінансової стабільності в умовах війни в країні.

Податок "на OLX": що відомо

Нагадаємо, в Україні свого часу викликав скандал законопроєкт №14025 ("податок на OLX"). Документ був зареєстрований в Верховній Раді у вересні.

Законопроєкт зобов’язує навіть звичайних користувачів, які час від часу продають вживані речі, надавати платформам свої особисті дані, включно з податковим номером, адресою та банківськими реквізитами.

В державному бюджеті на 2026 рік вже передбачено доходи від "податку на OLX". Дохідну частину планується також додатково поповнювати через запровадження акцизу на солодкі та ароматизовані води. При цьому документ викликав різку критику - як з боку платформ, так і з боку користувачів платформ.

