Законопроект про "податок на OLX" можуть змінити. Хто не буде платити

Законопроект, який передбачає оподаткування продажів на онлайн-платформах ("податок на OLX") розкритикували платформи. У відповідь парламентарі запропонували зміни.

Кому не сподобався "податок на OLX", хто його платитиме та що планують змінити цьому законопроекті – у матеріалі РБК-Україна .

Що не подобається платформам

Платформа OLX розкритикувала урядовий законопроєкт №14025, який вводить нові правила оподаткування доходів із цифрових платформ. Документ, який ще не був розглянутий Верховною Радою, у нинішньому вигляді вплине на мільйони українців, які продають вживані речі, вважають в компанії.

Законопроект зобов’язує навіть звичайних користувачів, які час від часу продають вживані речі, надавати платформам свої особисті дані, включно з податковим номером, адресою та банківськими реквізитами.

Дівчина робить підрахунки (фото Getty Images)

Крім того, нові правила передбачають податок у розмірі 10% (5% сам податок та 5% військовий збір) навіть на дрібні продажі, що робить торгівлю менш вигідною, а повернення сплаченого збору потребує складної бюрократичної процедури через податкову службу, додають в OLX.

"Нові правила суттєво ускладнюють просту та безпечну онлайн-торгівлю", - підкреслили в компанії та додали, що такі вимоги можуть змусити людей уникати легальних платформ і переходити до продажів "у тіні".

Які зміни пропонують в Раді

На застереження платформи OLX відповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Парламентський комітет відмовився від найбільш суперечливих норм законопроекта, написав він у Telegram.

Зокрема, комітет виступив проти попередньої сплати податків, зазначив Гетманцев. "Ніяких рахунків і ніякої попередньої сплати податків", - написав Гетманцев

Крім того, комітет запропонував пільгу – неоподатковуваний річний ліміт у дві тисячі євро на доходи від продажів через цифрові платформи. Її планують застосовувати до всіх користувачів незалежно від кількості угод.

Чи будуть сплачувати податок звичайні користувачі

Оголошені Данилом Гетманцевим зміни поки не внесено безпосередньо в текст законопроекту, зазначає голова комітету Національної асоціації адвокатів України з питань інвестиційної діяльності та приватизації, керуючий партнер адвокатського об’єднання EvrikaLaw Андрій Шабельніков. Відповідні правки можуть бути внесені під час розгляду законопроекту в першому читанні.

Документ створювався не для оподаткування звичайних продажів через OLX чи інші онлайн-дошки оголошень. Його основна мета – легалізація діяльності великої групи самозайнятих осіб, які фактично працюють як підприємці, але юридично не оформлені, вважає економіст Олег Гетман. Мова йде про водіїв, кур'єрів та виконавців інших послуг на таких платформах, як Glovo, Bolt, Uber, "Кабанчик" тощо.

"На цих платформах зареєстровано 500 тисяч українців, які фактично є підприємцями, але юридично вони не оформлені. Закон створює для них умови, коли їм не треба нічого робити – платформа сама подає звіт і сплачує 10% податку та військово збору", - пояснив економіст в коментарі РБК-Україна.

Чоловік робить покупки онлайн (фото Getty Images)

Регулювання жодним чином не стосується звичайних користувачів OLX, які продають уживані речі без використання сервісу "OLX Доставка", впевнений Гетман. "Коли ви розміщуєте оголошення та отримуєте оплату готівкою чи на картку, OLX не знає про ці операції й ніколи не буде про них звітувати", - додав він.

Оподаткування стосуватиметься лише операцій, проведених через сервіс "OLX Доставка" (функція безпечної оплати та доставки між покупцем і продавцем). У цьому випадку діє поріг у дві тисячі євро на рік: якщо користувач продає на меншу суму, ніяких податків не сплачує і під регулювання не потрапляє.

Згідно із запропонованими змінами до законопроекту, коли людина отримує гроші через онлайн-платформу, сама платформа не буде одразу утримувати податки з цієї суми. Вона лише повідомить податкову про такий дохід, уточнив Шабельніков.

"Якщо людина за рік заробила менше ніж 2 000 євро – податки платити не потрібно. А якщо заробіток більший, то податок нараховується лише на суму, що перевищує цей поріг", - пояснив Шабельніков.