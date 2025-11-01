НБУ предлагает обложить налогом посылки до 150 евро и электрокары: что известно

В НБУ отмечают, что целесообразно ввести налогообложение неприоритетного импорта, в том числе посылок, электромобилей и предметов роскоши, поскольку дефицит бюджета в Украине за январь-сентябрь достиг 24,9 миллиарда долларов.

Основные причины дефицита - это высокие расходы государства на оборону и восстановление. Налогообложение некритических направлений будет иметь негативные последствия для экономики, но они будут крайне ограничены.

Сокращение импорта в результате налогообложения не повлияет на обороноспособность страны и не окажет существенного влияния на экономический рост, считают в Нацбанке. При этом там отметили, что предлагается сконцентрироваться на целевых мерах ограничения импорта:

налогообложение посылок стоимостью до 150 евро;

налогообложение электромобилей;

налогообложение предметов роскоши.

Указанные меры, по мнению НБУ, будут способствовать уменьшению дефицита текущего счета государственного бюджета и общему поддержанию макрофинансовой стабильности в условиях войны в стране.