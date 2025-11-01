НБУ пропонує оподаткувати посилки до 150 євро та електрокари: що відомо

Національний банк України запропонував оподатковувати посилки вартістю до 150 євро, а також електрокари та предмети розкоші. Це повинно сприяти зменшенню дефіциту бюджету країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інфляційний звіт НБУ за жовтень 2025 року.

В НБУ зазначають, що доцільно запровадити оподаткування непріоритетного імпорту, в тому числі посилок, електромобілів та предметів розкоші, оскільки дефіцит бюджету в Україні за січень-вересень сягнув 24,9 мільярда доларів.

Основні причини дефіциту - це високі витрати держави на оборону та відбудову. Оподаткування некритичних напрямів матиме негативні наслідки для економіки, але вони будуть вкрай обмежені.

Скорочення імпорту внаслідок оподаткування не вплине на обороноздатність країни та не вчинить суттєвого впливу на економічне зростання, вважають в Нацбанку. При цьому там зазначили, що пропонується сконцентруватися на цільових заходах обмеження імпорту:

оподаткування посилок вартістю до 150 євро;

оподаткування електромобілів;

оподаткування предметів розкоші.

Вказані заходи, на думку НБУ, сприятимуть зменшенню дефіциту поточного рахунку державного бюджету та загальному підтриманню макрофінансової стабільності в умовах війни в країні.