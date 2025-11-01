НБУ предлагает обложить налогом посылки до 150 евро и электрокары: что известно
Национальный банк Украины предложил облагать налогом посылки стоимостью до 150 евро, а также электрокары и предметы роскоши. Это должно способствовать уменьшению дефицита бюджета страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инфляционный отчет НБУ за октябрь 2025 года.
В НБУ отмечают, что целесообразно ввести налогообложение неприоритетного импорта, в том числе посылок, электромобилей и предметов роскоши, поскольку дефицит бюджета в Украине за январь-сентябрь достиг 24,9 миллиарда долларов.
Основные причины дефицита - это высокие расходы государства на оборону и восстановление. Налогообложение некритических направлений будет иметь негативные последствия для экономики, но они будут крайне ограничены.
Сокращение импорта в результате налогообложения не повлияет на обороноспособность страны и не окажет существенного влияния на экономический рост, считают в Нацбанке. При этом там отметили, что предлагается сконцентрироваться на целевых мерах ограничения импорта:
- налогообложение посылок стоимостью до 150 евро;
- налогообложение электромобилей;
- налогообложение предметов роскоши.
Указанные меры, по мнению НБУ, будут способствовать уменьшению дефицита текущего счета государственного бюджета и общему поддержанию макрофинансовой стабильности в условиях войны в стране.
Это же было уже
При этом идея облагать налогом посылки стоимостью до 150 евро - не новая. В начале 2025 года в Раде был зарегистрирован законопроект №12430, которым предлагалось облагать пошлиной посылки до 150 евро. Но этот законопроект "заглух" из-за сильного возмущения в обществе.
Сейчас, согласно законодательству, пошлина в 10% и НДС в 20% начисляется на посылки стоимостью только свыше 150 евро. При этом только на ту часть, которая превышает эту цену.
Налог "на OLX": что известно
Напомним, в Украине в свое время вызвал скандал законопроект №14025 ("налог на OLX"). Документ был зарегистрирован в Верховной Раде в сентябре.
Законопроект обязывает даже обычных пользователей, которые время от времени продают подержанные вещи, предоставлять платформам свои личные данные, включая налоговый номер, адрес и банковские реквизиты.
В государственном бюджете на 2026 год уже предусмотрены доходы от "налога на OLX". Доходную часть планируется также дополнительно пополнять за счет введения акциза на сладкие и ароматизированные воды. При этом документ вызвал резкую критику - как со стороны платформ, так и со стороны пользователей платформ.