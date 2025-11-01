ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

НБУ предлагает обложить налогом посылки до 150 евро и электрокары: что известно

Украина, Суббота 01 ноября 2025 16:12
UA EN RU
НБУ предлагает обложить налогом посылки до 150 евро и электрокары: что известно Фото: Национальный банк Украины (flickr.com)
Автор: Антон Корж

Национальный банк Украины предложил облагать налогом посылки стоимостью до 150 евро, а также электрокары и предметы роскоши. Это должно способствовать уменьшению дефицита бюджета страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инфляционный отчет НБУ за октябрь 2025 года.

В НБУ отмечают, что целесообразно ввести налогообложение неприоритетного импорта, в том числе посылок, электромобилей и предметов роскоши, поскольку дефицит бюджета в Украине за январь-сентябрь достиг 24,9 миллиарда долларов.

Основные причины дефицита - это высокие расходы государства на оборону и восстановление. Налогообложение некритических направлений будет иметь негативные последствия для экономики, но они будут крайне ограничены.

Сокращение импорта в результате налогообложения не повлияет на обороноспособность страны и не окажет существенного влияния на экономический рост, считают в Нацбанке. При этом там отметили, что предлагается сконцентрироваться на целевых мерах ограничения импорта:

  • налогообложение посылок стоимостью до 150 евро;
  • налогообложение электромобилей;
  • налогообложение предметов роскоши.

Указанные меры, по мнению НБУ, будут способствовать уменьшению дефицита текущего счета государственного бюджета и общему поддержанию макрофинансовой стабильности в условиях войны в стране.

Это же было уже

При этом идея облагать налогом посылки стоимостью до 150 евро - не новая. В начале 2025 года в Раде был зарегистрирован законопроект №12430, которым предлагалось облагать пошлиной посылки до 150 евро. Но этот законопроект "заглух" из-за сильного возмущения в обществе.

Сейчас, согласно законодательству, пошлина в 10% и НДС в 20% начисляется на посылки стоимостью только свыше 150 евро. При этом только на ту часть, которая превышает эту цену.

Налог "на OLX": что известно

Напомним, в Украине в свое время вызвал скандал законопроект №14025 ("налог на OLX"). Документ был зарегистрирован в Верховной Раде в сентябре.

Законопроект обязывает даже обычных пользователей, которые время от времени продают подержанные вещи, предоставлять платформам свои личные данные, включая налоговый номер, адрес и банковские реквизиты.

В государственном бюджете на 2026 год уже предусмотрены доходы от "налога на OLX". Доходную часть планируется также дополнительно пополнять за счет введения акциза на сладкие и ароматизированные воды. При этом документ вызвал резкую критику - как со стороны платформ, так и со стороны пользователей платформ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины посилки Налоги
Новости
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине